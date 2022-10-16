Москва, , 14:23 — REGNUM На андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки ВСУ силами до мотопехотной роты каждая. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки ВСУ отбиты. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«На андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая, в направлении н. п. Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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