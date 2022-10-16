Москва, , 14:18 — REGNUM На запорожском направлении российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе н. п. Нескучное ДНР. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

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«На запорожском направлении в районе н. п. Времевка Донецкой Народной Республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, один танк и три боевых машины пехоты», — отмечается в сообщении.

На краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии ВС РФ пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец.

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