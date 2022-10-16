Москва, , 14:11 — REGNUM На купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления ВСУ. Уничтожено до 50 боевиков. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 5 боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами», — отмечается в сообщении.

В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. Кроме того, в районе н. п. Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

Кроме того, в течение суток Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления ВСУ и системы энергетики на территории б. УССР. Цели ударов достигнуты.

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