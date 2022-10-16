16 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение издания «Страна» о том, что режим воздушной тревоги был объявлен почти что на всей территории, подконтрольной киевскому террористическому режиму, за исключением Сумской области.

Мирослава Романенко, , 16:19 — REGNUM Режим воздушной тревоги объявили почти что на всей территории, подконтрольной киевскому террористическому режиму, за исключением Сумской области, сообщает 16 октября телеграм-канал издания «Страна».

Территория б. УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Воздушная тревога уже почти на всей [территории б. УССР]», — сообщает «Страна», опубликовав также карту, в соответствии с которой воздушная тревога не объявлена лишь в Сумской области.

Сообщение о воздушной тревоге на территории бывш. УССР обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это, видимо, ответ за обстрелы Белгорода и Донецка.

«А вот и за Белгород ответка», — отреагировал Ivan Andreevich.

«Вот не жалко уже. Нисколько», — пишет «Моё».

«Жаль, конечно, что так, но, видит Бог, по-другому никак… Я до сих пор не могу понять, как? Ну как, пережив такую страшную [Великую Отечественную войну], самую кровопролитную за всю историю человечества, купиться на англосакский обман и снова развязать кровавую бойню? Да с кем, с русскими, когда сами [жители б. УССР] плоть от плоти, кровь от крови русские?!» — написала Татьяна Р.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот так должно быть весь день!» — считает Aleksandr L.

«Работают братья!» — добавил Александр Р.

«Сделайте им уже электричество по великим праздникам, таким как 9 Мая!» — призвал «Дед Пихто».

«Ну что… допросились? Радовались за Белгород? Теперь за себя порадуйтесь», — с сарказмом прокомментировала Anita.

«Чтобы так ежедневно. До нашей победы!» — добавил один из участников обсуждения.

«Может, наконец-то добьют энергетику?» — задался вопросом Михаил.

«Надо 24 раза в сутки. Пока они не поймут, за что», — комментирует Bela.

«Не поймут, у них причинно-следственная связь отсутствует напрочь. Да и мозг, в котором эти связи формируются, тоже в длительном отпуске. Пагубное влияние ношения кастрюль», — ответила ей (Bela) Anita.

«Не захотели выходного, стали Белгород обстреливать. Получайте!» — пишет Светлана.

«Просят 10 октября повторить», — не без сарказма написал Vano.

«Они эти тревоги включали и без повода. Хочется верить, что сейчас по делу. Ждём», — отметила Ольга К.

«За Белгород должны ответить и за Донецк. За сегодняшний день. Пора уже уничтожить весь правительственный квартал и банки, и финансовые структуры», — считает Галина К.

«И когда у Сергея Владимировича [Суровикина] находится свободное время? Как ни попросим его, так исполняет наши просьбы. Он просто волшебник! Спасибо вам, товарищ генерал! Пусть Бог вас хранит и помогает вам принимать верные решения! Бог в помощь всем нашим воинам!» — написала Елена.

«А час назад так весело им было», — заметил Димас.

«И так будет всю зиму!.. За «одесские шашлыки» (так бандеровцы называли погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. — М. Р.), за Дашу [Дугину], за [Крымский] мост, за всех погибших Донбасса, за наших пацанов!» — подытожила NataSee.

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