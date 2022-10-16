Москва, , 14:08 — REGNUM В течение суток Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления ВСУ и системы энергетики на территории б. УССР. Цели ударов достигнуты. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

Б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

«В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики [на территории б. УССР]», — отмечается в сообщении.

Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.

Читайте развитие сюжета: На купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ