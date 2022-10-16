Донецк, , 14:04 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:50 — н.п. Дылеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 11 минут ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов.

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