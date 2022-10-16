Катайск, Курганская область, , 14:01 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин ответил на обвинение в распространении и обсуждении «информации о провокации» от главы Катайского района Глеба Морозова. Мысли по поводу разногласий с руководителем муниципалитета омбудсмен опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Шалютин Пресс-служба Курганской областной думы

Напомним, жители зауральского города Катайска выступили с инициативой провести референдум по выходу муниципалитета из состава Курганской области и присоединению к Свердловской. Свои претензии и просьбы они высказали на встрече с уполномоченным по правам человека Борисом Шалютиным, главой Катайского района Глебом Морозовым и представителем проку

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Все претензии жителей Катайска перечислены в петиции, которую на сегодня подписали около 400 человек. В социальных сетях проблемы уточнены: это износ городской инфраструктуры, недостаточное количество в городе врачей и учителей, «астрономические цены на услуги ЖКХ» при плохом отоплении, частом отсутствии горячего водоснабжения. По утверждению катайцев, в городе нет бани, явные проблемы с общественным транспортом и детскими площадками. Зато появилась дорогостоящие набережная и парк, без которых они бы могли обойтись. И главная претензия жителей Катайска — «наплевательское отношении органов власти к населению, бездействие, обман».

Омбудсмен Шалютин по итогам встречи с катайцами отметил, что ряд вопросов был сразу «взят на карандаш» прокуратурой, по другим главой округа были даны исчерпывающие пояснения, часть требует дополнительного изучения и принята в работу.

«Что касается заявления в конце беседы одного из присутствовавших о намерении провести референдум о выходе из Курганской области, эта тема не относится к ведению уполномоченного по правам человека, тем не менее, я пообещал довести информацию до руководства области», — подчеркнул омбудсмен.

Далее в местной газете «Знамя» вышел комментарий по итогам встречи с населением от главы Катайска и Катайского района Глеба Морозова. Он утверждает, что требование референдума — «это не более чем провокация, организованная, человеком, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве, попытка путём подобных провокаций отвлечь внимание своих земляков от этой темы». И далее глава Катайска раскритиковал омбудсмена за то, что «к распространению и обсуждению информации об этой провокации, ее комментированию как серьезного вопроса подключился Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин».

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«Если некий вопрос уже оказался вынесен в публичное пространство, поставлен какими-то людьми, то, независимо от отношения к этим людям, он должен получить ответ, оптимально сочетающий оперативность и компетентность. В ином случае он будет только нагнетать социальную напряжённость», — ответил на обвинения омбудсмен.

По мнению Бориса Шалютина, напряжение в отношениях с гражданами, а порой и агрессивность людей к органам власти как раз там и возникает, где не налажен диалог, и потому отсутствует доверие.

«Потеряв доверие единожды, обидев людей, потом вернуть его крайне сложно, если вообще возможно. Вопросы общественного управления сложны, и люди, профессиональные в своих сферах — производстве, образовании, обслуживании и так далее — не могут знать того, что известно специалистам-управленцам. Поэтому при необходимости надо терпеливо объяснять сложные вопросы, обсуждать и вместе находить решения. Тогда и конфронтации не будет», — пояснил свою точку зрения Борис Шалютин.

Омбудсмен предложил вопросы этики диалога граждан и органов власти обсудить с главами муниципалитетов Курганской области на нейтральной площадке.

«Думаю, такой профессиональный разговор коллег будет лучше вынесения стилистических разногласий в публичное пространство», — подытожил курганский омбудсмен.

Отметим, что в Катайске по данным на 2021 год проживало 12 340 человек.

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