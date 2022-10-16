Белгород, , 13:59 — REGNUM Ранее появившиеся в ряде СМИ и телеграм-каналах сообщения о якобы поднятии по тревоге личного состава УМВД РФ по Белгородской области, являются не соответствующими действительности. Об этом 16 октября сообщает пресс-службы УМВД по региону.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опубликованная в ряде СМИ и телеграм-каналов информация, что личный состав УМВД России по Белгородской области поднят по тревоге, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчёркивается, что в данный момент управление МВД по области ведёт работу в штатном режиме. При этом также правоохранители призвали СМИ и интернет-сообщества воздерживаться от публикации непроверенных сведений, обращаясь в пресс-службы компетентных ведомств за комментариями.

Отметим, ранее в ряде СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что личный состав УМВД по Белгородской области якобы был поднят по тревоге.