Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Основатель компании по производству грузовых электрических автомобилей Nikola Тревор Милтон признан судом присяжных в США виновным по делу о мошенничестве. Об этом сообщает CNN.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Присяжные признали вину Милтона по пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств. При этом они не признали его вины по ещё одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными. Основателю Nikola может грозить несколько лет тюрьмы.

Прокуратура в США обвиняет Милтона в том, что он делал ложные заявления о бизнесе компании с целью привлечения инвестиций. В частности, он заявлял о готовности полностью функционирующего прототипа автомобиля, что не соответствовало действительности. Также Милтон утверждал, что Nikola построила работающий на электричестве и водороде пикап только на базе своих компонентов и технологий, что тоже не являлось правдой.

«Тревор Милтон лгал инвесторам Nikola — снова, и снова, и снова. Это простое мошенничество», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс после оглашения приговора.

Компания Nikola стала публичной в 2020 году. В том же году ей удалось ненадолго обойти по рыночной стоимости компанию Ford, хотя Nikola ещё не выпустила ни одного автомобиля. В 2021 году основателю компании Тревору Милтону были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве.

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