Щёлково, Московская область, , 13:45 — REGNUM Неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в окно военного комиссариата на Центральной улице в подмосковном Щёлково, в результате чего произошёл пожар в одном из кабинетов на первом этаже здания. Об этом 16 октября сообщает телеграм-канал Baza.

Поджог Jeff Turner

«Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно щёлковского военного комиссариата, расположенного на Центральной улице», — говорится в сообщении и добавляется, что в результате этого произошёл пожар в одном из кабинетов на первом этаже здания.

При этом отмечается, что это вторая попытка поджога военкомата в подмосковном Щёлково и в мае 2022 года была осущствлена попытка поджечь соседнее здание этого же военкомата.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме в приоритетном порядке рассматривают обращения по вопросам частичной мобилизации.