Молдавия, 3 мая, 2006, 10:43 — ИА Регнум. В 2006 году Молдавия намерена почти в четыре раза превысить доходы госбюджета от приватизации по сравнению с 2005 годом. Правительство республики начинает очередной этап разгосударствления, в ходе которого намечено продать акции государства в 32 предприятиях, сообщил 2 мая на пресс-конференции заместитель министра экономики и торговли РМ Игорь Додон , передает корреспондент ИА REGNUM. Стартовая цена как небольших, так и контрольных или полных пакетов, принадлежащих государству в некогда процветающих, а теперь убыточных предприятиях, оценена в 105,6 млн. леев. Согласно Закону о бюджете, Молдавия планировала получить от приватизации в 2006 году 28 млн. леев. Уставной капитал государства в 32 предприятиях, которые уйдут с молотка в мае-июне, составляет 45 млн. леев (что эквивалентно почти 3,5 млн. долларов США. - прим. ИА REGNUM).

В будущем Молдавия намерена внедрять новые формы приватизации - такие, как публично-частное партнерство, уступка прав, передача в трастовое управление и др. Представители молдавского руководства называют их формами партнерства между государством и бизнесом. Как подчеркнул замминистра, пересмотра методов приватизации требует продолжение экономических реформ. В результате процесс приватизации станет транспарентнее и из него будет исключен человеческий фактор.

По сообщению Додона, специалисты министерства уже приступили к разработке нового закона о приватизации государственного имущества. Предполагается, что документ поступит в парламент осенью 2006 года.