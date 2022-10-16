Молдавия начала очередной этап приватизации
Молдавия, 3 мая, 2006, 10:43 — ИА Регнум. В 2006 году Молдавия намерена почти в четыре раза превысить доходы госбюджета от приватизации по сравнению с 2005 годом. Правительство республики начинает очередной этап разгосударствления, в ходе которого намечено продать акции государства в 32 предприятиях, сообщил 2 мая на пресс-конференции заместитель министра экономики и торговли РМ
В будущем Молдавия намерена внедрять новые формы приватизации - такие, как публично-частное партнерство, уступка прав, передача в трастовое управление и др. Представители молдавского руководства называют их формами партнерства между государством и бизнесом. Как подчеркнул замминистра, пересмотра методов приватизации требует продолжение экономических реформ. В результате процесс приватизации станет транспарентнее и из него будет исключен человеческий фактор.
По сообщению Додона, специалисты министерства уже приступили к разработке нового закона о приватизации государственного имущества. Предполагается, что документ поступит в парламент осенью 2006 года.