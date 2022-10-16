Самара, 16 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. 16 октября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Kc-camapa.ru «Крылья Советов» (Самара)

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Илья Елеференко.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Георгий Зотов, Амар Рахманович, Максим Витюгов, Александр Чиркович, Сергей Пиняев, Александр Коваленко, Максим Глушенков.

«Сочи»: Сослан Джанаев, Мусса Сиссако, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Артем Макарчук, Кристиан Нобоа, Тимофей Шипунов, Лука Джорджевич, Владислав Сарвели.