Москва, , 13:31 — REGNUM Советский и российский журналист Олег Попцов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил 16 октября телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.

Скорбь

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения», — написал телеведущий.

Олег Попцов начал работу на телевидение в качестве одного из создателя телепрограммы «Горизонт» молодёжной редакции ленинградского телевидения. В период с 1966 по 1990 год он редактировал журнал «Сельская молодёжь», с марта 1990 года стал первым заместитель главного редактора газеты «Московские новости».

В июле 1990 года Попцов назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Позже он работал в «Общей газете», являлся генеральным директором «ТВ Центр» и президентом Евразийской академии телевидения и радио. С 2006 года занимал должность советника генерального директора ВГТРК.