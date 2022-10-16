Вашингтон, , 13:30 — REGNUM В случае если американские власти не изменят свою стратегию по конфликту на территории б. УССР, это может стать причиной ядерной войны между США и Россией. Такое мнение 16 октября высказал обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил Дэвис, Вашингтон не имеет в этом случае права на безрассудные действия, как это было в их предыдущих военных кампаниях, сопряженных с низким тактическим риском, так как теперь они имеют дело со способной к своей защите ядерной державой.

«Позвольте мне категорически заявить то, что должно быть очевидным: в ситуации на [территории б. УССР] нет ничего такого, что стоило бы потери одного города НАТО или Америки в результате ядерного удара», — заключил он в своей статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск написал, что затраты на производство ядерного оружия являются неприемлемыми и немыслимыми.