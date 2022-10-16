Напряжение между Анкарой и Афинами продолжает нарастать

16 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:05 — REGNUM ***

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Визит Эрдогана в Астану

Как передает NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с двухдневным официальным визитом в Астану для участия в 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Казахстаном и VI саммите Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии (СВМДА). В первый день своего двухдневного визита турецкий лидер провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего принял участие в 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции. Второй день визита был посвящен саммиту СВМДА и двусторонним встречам, в частности, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным.

Токаев наградил Эрдогана орденом «Достык» I степени

Согласно сообщению Cumhuriyet, турецкий лидер вместе со своим казахским коллегой принял участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции в Астане. После подписания двусторонних соглашений президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану орден «Достык» I степени. Эрдоган дал оценку встрече с Токаевым и отношениям между двумя странами. «Мы успешно провели 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, обсудили все аспекты двусторонних отношений между дружественными и братскими странами, которые находятся на достаточно высоком уровне, и обменялись мнениями по текущим, региональным и международным проблемам. Сегодня меня ждал очень большой сюрприз. Я не знаю какими словами выразить свое удивление, особенно по поводу вручения ордена «Достык» I степени. Для меня это действительно особенный сюрприз», — сказал турецкий президент.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной встречи в резиденции Акорда в Астане. 12.10.2022 Президентство Турецкой Республики

Россия планирует сделать Турцию крупнейшим в мире газовым хабом

Как пишет Haberrus, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Путин заявил, что Россия и Турция могут предпринять важные шаги по газовому вопросу, и добавил: «Мы поставили цель сделать Турцию крупнейшим в мире газовым хабом». «АЭС работает по плану. На данный момент Турция стала даже более безопасным маршрутом для поставки газа, чем Европа. Исходя из вашей позиции, мы нацелены гораздо более интенсивно использовать этот газопровод. Планировалась диверсия на «Турецком потоке», однако нам удалось ее предотвратить. Поставки углеводородов из России в Турцию продолжаются в полном объеме. Цены на природный газ в настоящее время находятся на пике. Если Турция примет наше предложение, цены на газ могут быть определены без политических последствий», — сказал российский лидер.

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане. 13.10.2022 cc) Президентство Турецкой Республики

Проект не терпит отлагательств

Согласно сообщению NTV, отвечая на вопросы журналистов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно отозвался о предложении президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции. Турецкий лидер также подчеркнул, что Фракия будет наиболее подходящим местом для реализации данного проекта, и добавил, что необходимые поручения уже даны соответствующим министерствам и ведомствам двух стран.

Переговоры по установлению мира в ближайшее время не предвидятся

В прямом эфире телеканала TVNET министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал ряд заявлений по текущей обстановке в мире. Комментируя кризис на территории б. УССР, глава внешнеполитического ведомства отметил: «К сожалению, переговоры по установлению мира в ближайшее время не предвидятся, возможность упущена. Мы наблюдаем вмешательство третьих стран. Российский референдум об аннексии регионов и объявление мобилизации значительно усложнили ситуацию. Необходимо как можно скорее добиться прекращения огня. Турция поддерживает территориальную целостность б. УССР», — сказал Чавушоглу. Отвечая на вопрос об отношениях с Грецией, министр отметил: «Греция обеспокоена тем, что Турция является глобальным игроком. Они начали заговариваться. На чужой лошади далеко не уедешь. Не надо постоянно прикрываться США и Евросоюзом. Перед вами сильная Турция. В истории турецкие солдаты не раз сбрасывали греков в море. Греция никак не можете это принять и на каждом углу кричит о своей враждебности к Турции. Если мир восстанет против нас, мы должны будем защитить свою страну. Кто бы это ни был».

Мевлют Чавушоглу (сс) Ministerie van Buitenlandse Zaken

Напряжение между Анкарой и Афинами продолжает нарастать

Как передает Aktif Haber, в то время как наблюдается эскалация напряженности в отношениях между Турцией и Грецией, греческая телекомпания MEGA объявила, что спецназ Турции проведет военные учения на скалах и островах в Эгейском море. Редактор телеканала Маринос Гасиамис заявил, что у него имеется информация об операции, запланированной Турцией, и добавил: «В поддержку заявлений о том, что они придут однажды ночью, спецназ Турции решил воплотить в жизнь свой план в период с 10 по 21 октября. Ожидается проведение серии военных учений на скалах в Эгейском море. В учениях будут задействованы десантники, что несет в себе «четкий посыл».

Критика Совета Европы в адрес парламента Турции

Согласно сообщению Sözcü, в отчете по Турции, подготовленном Комитетом по аудиту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), жесткой критике подверглось предложение о внесении поправок в закон о СМИ, некоторые статьи которого уже одобрены Великим национальным собранием Турции, и другие законы. Отчет и проект рекомендаций по нему, подготовленные британским депутатом Джоном Хауэллом и латвийским депутатом Борисом Цилевичем, рассмотрены и приняты Комитетом по аудиту в понедельник.

В Турции изъято 1,5 тонны мексиканской марихуаны

Как пишет Sözcü, в Стамбуле изъято 1,5 тонны марихуаны в рулонах ткани, привезенных из Мексики. По подозрению в причастности к изъятым наркотиками, перегруженным с корабля на грузовик, задержаны пять человек. Правоохранительные органы вели наблюдение за подозреваемыми с помощью технических и физических методов слежения. Расследование показало, что подозреваемые ждали крупную партию наркотиков на корабле из Мексики. Полиция установила судно, на который были погружены наркотики. Когда корабль приблизился к порту Амбарлы, началась подготовка к операции.

Условия Сената США относительно истребителей F-16

Как сообщает Shaber, Сенат США рассмотрел около 900 поправок в Закон о финансировании национальной обороны на 2023 год, который также включает бюджет Пентагона, и обсудил предложения по вопросу продажи Турции истребителей F-16. Согласно предложению Ван Холлена, истребители не должны использоваться для нарушения воздушного пространства других стран — членов НАТО или нападения на Сирийские демократические силы. В предложении во главу угла ставится одобрение Турцией членства Швеции и Финляндии в НАТО. Оно также предусматривает, чтобы президент США дал обязательство, что продажа F-16 Турции отвечает интересам национальной безопасности США и что будут предприняты конкретные шаги по недопущению их использования для нарушения воздушного пространства Греции. Палата представителей одобрила аналогичное предложение о внесении изменений по вопросу продажи F-16 Турции при условии выполнения последней требований в отношении Греции.

F-16 (сс) Subharnab Majumdar

Реакция МИД на доклад Еврокомиссии по Турции

Согласно сообщению Karar, министерство иностранных дел прокомментировало доклад по Турции за 2022 года, опубликованный Европейской комиссией, и решительно осудило содержащиеся в нем заявления. «Мы категорически не согласны с несправедливой критикой, особенно в отношении политических критериев и главы «Судебная власть и основные права». Мы полностью отвергаем необоснованные претензии ЕС, который не устраняет политические препятствия по обсуждаемым главам, к нашей политической системе, политикам и руководителям, основных правам и свободам, некоторым судебным решениям и предпринимаемым нами мерам по борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Министр финансов и казначейства Нуреддин Небати провел встречу с президентом Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли в Вашингтоне.

Сообщается, что в результате взрыва природного газа в одном из зданий района Кадыкёй провинции Стамбул погибли три человека.

Президентский меморандум о продлении срока службы турецких солдат в Ливане представлен на рассмотрение в парламент.

В то время как в отношениях между руководством Анкары и Афин дуют холодные ветра, между Измиром и Салониками начинается паромное сообщение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл партию в настольный теннис с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Греция и США провели совместные учения в Западной Фракии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны. В качестве наблюдателей выступили Египет и Южный Кипр.

В рамках заседания глав оборонных ведомств стран — членов НАТО в Брюсселе министр национальной обороны Хулуси Акар провел в штаб-квартире НАТО встречу с министром обороны Хорватии Марио Баножичем.

Председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу отправился со своей делегацией с недельным визитом в США для проведения различных визитов и встреч.