Белгород, , 13:16 — REGNUM Обломки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM упали на одно из сёл в Белгородской области во время обстрелов со стороны киевских нацистов. Об этом 16 октября сообщает телеграм-канал «Readovka».

Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ Coffeebean2

Отмечается, что противорадиолокационная ракета была сбита российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Также указывается, что боевики ВСУ пытаются этим видом американских ракет наносить удары по российским системам ПВО в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил семью пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ.