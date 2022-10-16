Донецк, , 13:15 — REGNUM ВСУ выпустили по Яковлевке пять ракет из «Градов». Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:08 — н.п. Орловка — н.п. Яковлевка: выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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