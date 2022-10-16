Тольятти, Самарская область, , 13:14 — REGNUM Специалисты «АвтоВАЗа» сварили три первых кузова автомобилей Lada Vesta после переноса производства этой модели из Ижевска в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Сборка кузова LADA Vesta ladaizhevsk.ru

Сварка кузовов произведена в рамках пусконаладочного процесса, который продлится до начала серийного производства на новой площадке. Запуск массового производства запланирован на первую половину 2023 года.

Ранее сборка автомобилей Lada Vesta осуществлялась на заводе «АвтоВАЗа» в Ижевске. В августе 2022 года руководство компании приняло решение о переносе производства на основную площадку в Тольятти.

Это решение поможет компании нарастить объёмы производства Lada Vesta. Сборочная линия в Ижевске позволяла выпускать до 32 автомобилей в час. На линии B0 на главном заводе компании в Тольятти можно будет производить до 60 автомобилей в час.

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