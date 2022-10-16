Манчестер, Великобритания, 16 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» планирует в ближайшее время продлить контракт с 23-летним фланговым защитником сборной Португалии Диогу Далотом. Об этом 16 октября сообщает журналист Николо Скира.

«Манчестер Юнайтед»

Действующее соглашение Далота с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Диогу Далот принял участие в 12-ти матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

За английский клуб португальский защитник выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Порту» за 22 миллиона евро.