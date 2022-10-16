Белгород, 16 октября 2022, 13:04 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил семью пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
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Так, трое пострадавших в результате обстрела оказались из одной семьи. Двое мужчин получили осколочные ранения и уже госпитализированы. Еще одной пострадавшей — женщине — помощь оказали на месте.
В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Представители горадминистрации в ближайшее время оценят ущерб после обстрела, отметил Гладков.
Ранее над Белгородом работала система ПВО, прозвучало 16 взрывов.
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