Москва, , 13:03 — REGNUM ***

Тезисы.

1. Фильтровать свои слова от эмоций.

2. Фильтровать свои тексты вдвойне.

3. Твёрдо следовать главному: нашей Победе. Враг её не только вовне, но и внутри нас. И он будет побеждён.

4. Отвергать чиновную ложь, которая служит только чиновному шкурному эгоизму и прямо угрожает нашей безопасности. Такая ложь близко стоит на грани государственной измены.

5. Служить трезвому умолчанию о войне, когда цель его, умолчания, — минимизация наших потерь.

6. Непрерывно бороться против вражеской пропаганды, во что бы она ни рядилась.

7. Подчинять свой личный страх делу защиты и спасения моей Родины.

8. Все свои знания, опыт, умения направлять на дело нашей Освободительной войны.