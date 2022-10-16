Ереван, , 13:00 — REGNUM Заявление Минобороны Азербайджана о том, что позиции ВС Азербайджана были обстреляны со стороны Армении, не соответствует действительности, утверждает 16 октября военное ведомство Армении.

Согласно заявлению, подразделения ВС Армении не открывали огонь в направлении азербайджанских позиций.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией. Отмечается, что подразделения ВС страны «предприняли адекватные ответные меры».

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