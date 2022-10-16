Москва, 16 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В России отцы могут получать ряд выплат на детей, включая пособие при рождении ребенка, материнский (семейный) капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие. Об этом 16 октября напомнила пресс-служба Пенсионного фонда России в своём телеграм-канале в поздравлении по случаю Дня отца.

Полина Серова ИА REGNUM Отец и сын

Уточняется, что День отца отмечается в России с 2021 года и он призван популяризировать участие отцов в воспитании детей.

«Пенсионный фонд заботится о семьях и предоставляет социальные гарантии и пенсионные права не только мамам, но и папам», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что единовременное пособие при рождении ребенка может получить один из родителей либо опекун, и потому отец имеет на него право в случае смерти матери или лишения её родительских прав.

Кроме того, мужчина может получить сертификат на материнский (семейный) капитал, когда он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года). И ещё отец получает право на распоряжение материнским капиталом в смерти матери или лишения её родительских прав.

Также отец может получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в случае, если не работает, а мать при этом лишена родительских прав или ограничена в них; умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующей; признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей.

Кроме этого, добавляется, что также мужчина может получат пособие на ребёнка в возрасте с 8 до 17 лет на одинаковых с женщинами условиях, имеет право на выплату в размере 10 тысяч рублей при уходе за ребенком-инвалидом и право получения за воспитание такого ребенка досрочной пенсии при наличии не менее 20 лет стажа.

В то же время указывается, что также право на доплату в виде фиксированной выплаты к пенсии имеют родители-пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных, несовершеннолетнего ребенка или студента-очника в возрасте до 23 лет.