Москва, , 12:57 — REGNUM ***

Тезисы.

1. Влияние России на эти регионы стремительно движется к нулю. Пики этого влияния — в Карабахе и Казахстане — пройдены быстро и уже остались в прошлом.

2. Эксплуатация ресурсов (включая транзит, рынок, безопасность) России странами этих регионов остаётся очень высокой. Альтернативы ресурсам России у этих стран нет.

3. Геополитическая судьба этих регионов в тени России решена. Она всё больше будет переходить в зону влияния Турции, Ирана и Китая. Их заигрывание с Западом лживо и тщетно.

4. Вопиющая требовательность и наглость стран этих регионов в отношении России — главный признак их неадекватности и скорой политической гибели.

5. Политическая смерть стран этих регионов немедленно получит своё развитие в их демографическом опустошении (Грузия, Армения, Киргизия), инфильтрации афганского фактора, транзита туркестанского терроризма в Россию.

6. России придется радикально отгородиться от этих регионов новым «железным занавесом», как только это позволит ситуация в б. УССР. Иначе Россию ждёт в них второй и третий фронт.