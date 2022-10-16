Москва, , 12:45 — REGNUM До 250 тыс. человек в России ежегодно погибают от внезапной остановки сердца. Об этом 16 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сердце

«В нашей стране до 250 тыс. человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца», — отметил он в приветствии участникам обучающего флешмоба «Дети спасают жизни!».

Он добавил, что правительство РФ уделяет значительное внимание вопросам качества медуслуг, внедрению современных медтехнологий, подготовке квалифицированных кадров, но медицинские работники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, когда счет идет на секунды.

«Во многих случаях внезапная коронарная смерть наступает при свидетелях, и уметь провести простой комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности — первостепенная задача для обеспечения непрерывности «цепи выживания», — подчеркнул он.