Киев, , 12:43 — REGNUM На данный момент режим воздушной тревоги объявлен почти на всей захваченной нацистским режимом Киева территории б. УССР. Об этом 16 октября сообщает киевское издание Страна. ua в своём телеграм-канале.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Воздушная тревога уже почти на всей [территории б. УССР]», — говорится в сообщении. При этом на выложенной источником карте указано, что на данный момент воздушная тревога не объявлена только в Сумской области на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что ежедневные потери ВСУ составляют 500 человек по всей линии фронта.