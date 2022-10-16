16 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что его усилия по деэскалации военного конфликта на территории бывшей УССР остаются безуспешными.

Елизавета Коробова, , 16:18 — REGNUM Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что он изо всех сил пытается добиться деэскалации военного конфликта на территории бывшей УССР, но пока что его усилия остаются безуспешными, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 октября в социальной сети «ВКонтакте».

б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тут потому что много факторов, которые стоит учесть. А самый главный — это то, что Зеленский даже думать о переговорах боится», — отметила Камила С.

Многие пользователи отдали Маску должное за его попытку хоть как-то повлиять на верхушку США, ведущую мир к третьей мировой войне.

«Каждый человек должен делать то, что он хорошо умеет делать! А когда известный человек высказывает своё мнение, да ещё и с призывом к миру, добавить что-то ещё, только испортить!» — считает Владимир С.

«Мне кажется, ему можно было даже об этом и не говорить. Все это и так заметили», — поделилась своим мнением Ольга Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что потуги Маска были изначально обречены на провал, поскольку США жизненно необходимо устроить в мире хаос, чтобы остаться на плаву в качестве гегемона.

«Не остановится Америка просто так, не перестанут власти США, они спонсировать терроризм там и будут. И дальше нацистов поддерживать будут», — уверена Эльвира Г.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Маск уже опустил руки, ведь американское правительство здорово его прижало, наверное», — предполагает Борислав С.

«Маск есть американец. Вчера отказался, сегодня согласился даже безвозмездно поставлять услуги своей связи. Даже на таких больших бизнесменов оказывается большое давление в США», — подметила Ольга Б.

Часть людей отметила, что заявления Маска о поиске мира как-то не сходятся с тем, что лично он из своего кармана предоставляет киевским нацистам непосильную помощь.

«И продолжил помогать нацистам со своим Starlink», — написал Василий Е.

«Спутники Маска способствуют убийству нашего российского народа. Другого героя не нашли?» — спрашивает Галина Ц.

«Нужно было думать об этом раньше. До того как активно начал рассказывать, как спонсируешь Киев. А сейчас уже поздняк метаться», — считает Трофим М.

Ряд пользователей указывает на то, что Маск находится внутри американской системы и что бы он ни делал, работает в её интересах.

«Он точно такой же спонсор войны. Пусть не прибедняется», — написала Жанна Х.

«Миротворец, лети на Марс и забери с собой всех психов из Белого дома и ЕС», — обращается Виталий В.

Нашлись и те, кто считает, что Маску нельзя доверять в полной мере, ведь бизнесмен зависим от множества факторов, но в информационном поле он может представляться чуть ли не мессией, призванной всех нас спасти.

«Странный тип. То миру мир, то помогу киевскому режиму», — заметила Наташа О.

«Похоже, у Илона Маска много масок. То ли развлекается денежный мешок, то ли пиарится», — строит догадки Татьяна Т.

Напомним, 16 октября американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter о том, что изо всех сил пытается добиться деэскалации военного конфликта на территории бывшей УССР, но пока что его усилия остаются безуспешными.