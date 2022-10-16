Лондон, , 12:41 — REGNUM Первая абстрактная картина немецкого художника Герхарда Рихтера «192 цвета» (нем. «192 Farben») продана на аукционе в Лондоне за £18,3 млн ($20,4 млн). Об этом сообщает аукционные дом Sotheby’s.

Sotheby’s, один из старейших в мире аукционных домов. Лондон, Великобритания Claus Hoppe

Картина «192 цвета» была создана Рихтером в 1966 году. До этого периода немецкий художник работал на стыке живописи и фотографии.

Ушедшая с молотка картина стала первой известной работой художника в период его увлечения абстракцией и минимализмом. В Sotheby’s отметили, что 6 отметили, что высокая стоимость картина подчеркнула её значимость в раннем творчестве Рихтера.

Герхард Рихтер родился в 1932 году в Дрездене. Сейчас 90-летний художник считается одним из самых признанных современных авторов, его картины неоднократно отмечались премиями и устанавливали рекорды по стоимости на аукционах.