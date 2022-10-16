Донецк, , 12:33 — REGNUM ВСУ выпустили по Яковлевке шесть снарядов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 40 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов.

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