Кемерово, , 12:31 — REGNUM В Кемеровской области обнаружено тело пропавшей ранее 17-летней девочки. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» Кузбасс» в соцсети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” Lizaalert.org

Подросток пропала 8 октября, с тех пор о её местонахождении не было информации. 12 октября об исчезновении сообщили правоохранители. 16 октября волонтёры-поисковики рассказали об обнаружении девочки мёртвой.

«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в обстоятельствах смерти девочки будут разбираться следователи.