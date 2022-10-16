Донецк, , 12:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево из танка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:09 — н.п. Майорск — н.п. Зайцево: произведено 6 выстрелов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов