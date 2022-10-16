Донецк, , 12:29 — REGNUM Военные Вооружённых сил (ВС) РФ из передового медпункта под городом Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказали первую помощь взятом в плен боевику ВСУ. Об этом 16 октября рассказал командир медгруппы с позывным «Донор».

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Раненый пленный — его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь», — приводит его слова РИА Новости.

Также командир медгруппы уточнил, что взятый в плен боевик боялся, извинялся и благодарил российских военных медиков, однако они не стали с ним вести какой-то долгий диалог.

«Зачем нам с ним говорить? Мы своё дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, всё равно он человек», — добавил боец с позывным «Донор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту теракта на полигоне в Белгородской области, в результате которого погибли 11 человек, возбудили российские следователи.