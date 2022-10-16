Киев, , 12:29 — REGNUM Ежедневные потери ВСУ составляют 500 человек по всей линии фронта. Об этом во время прямого эфира «Соловьев Live» сообщил Апти Алаудинов — помощник главы Чечни и командир спецподразделения «Ахмат».

ВСУ U.S. Army Europe

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"Если взять общую часть линии протяженности фронта на 100 км, то действительно, они получается даже у нас несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении. Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно ВСУ [теряют] до 500 человек, однозначно», — отметил он.

Киевская сторона не забирает тела погибших с линии фронта, чтобы не фиксировать численность убитых, добавил он.