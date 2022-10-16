Курган, , 12:17 — REGNUM Разговоры о присоединении Катайского района Курганской области к Свердловской — это не более чем провокация. Об этом заявил катайской газете «Знамя» глава города Глеб Морозов.

Мэр Катайска Глеб Морозов kurgan. er.ru

«Это не более чем провокация, организованная, человеком, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве, попытка путём подобных провокаций отвлечь внимание своих земляков от этой темы», — сообщил изданию Глеб Морозов.

Глава Катайска также выразил удивление, что «к распространению и обсуждению информации об этой провокации, ее комментированию как серьезного вопроса подключился Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин».

«В то время как вся область, вся страна объединилась, когда решаются важнейшие вопросы по частичной мобилизации, поддержке наших ребят и их семей, популистские попытки раскачать ситуацию в интересах группы провокаторов, распространять информацию, понимая её абсурдность, чтобы увеличить количество просмотров на своих сайтах и в пабликах, просто недопустимо», — считает Глеб Морозов.

Ещё более глава Катайска удивлён «наглой лжи, что развитию района не уделяется внимание». Чиновник отметил ряд отремонтированных дорог, ремонт двух школ в Катайске и в нескольких сельских, а также обновление Дома культуры и детских садов.

Глеб Морозов отметил, что благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития, в Катайске и районе появляется всё больше новых предприятий, новых рабочих мест. Идёт подготовка к строительству комплекса по выращиванию шампиньонов за 2,7 млрд рублей, завода по производству сухих строительных смесей.

«Устанавливаем и ремонтируем ФАПы, в ЦРБ в этом году обновляется стационар, благоустроены парки в центре города, появилась уютная набережная, идут работы по уличному освещению, за три года практически в два раза увеличили число фонарей. Жители Катайского района видят эти перемены, участвуют в них», — заявил Глеб Морозов.

В группе газеты «Знамя» несколько жителей Катайска высказали возмущение ответом главы города, заявив, что Глеб Морозов «живёт в параллельном мире». И катайцам «хочется спросить рецепт домашней лапши и как долго будет на ушах висеть». Горожане отмечают, что просят от мэрии не манны небесной, а удовлетворения базовых потребностей: адекватного качества коммунальных и медицинских услуг, городскую общедоступную баню, детские площадки, стабильную работу общественного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители курганского города Катайска выступили с инициативой провести референдум по выходу муниципалитета из состава Курганской области и присоединению к Свердловской. Свои претензии и просьбы они высказали на встрече с уполномоченным по правам человека Борисом Шалютиным, главой Катайского района Глебом Морозовым и представителем прокуратуры.

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