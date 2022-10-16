Курган, 16 октября 2022, 12:17 — REGNUM Разговоры о присоединении Катайского района Курганской области к Свердловской — это не более чем провокация. Об этом заявил катайской газете «Знамя» глава города Глеб Морозов.

Мэр Катайска Глеб Морозов
Мэр Катайска Глеб Морозов
kurgan. er.ru

«Это не более чем провокация, организованная, человеком, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве, попытка путём подобных провокаций отвлечь внимание своих земляков от этой темы», — сообщил изданию Глеб Морозов.

Глава Катайска также выразил удивление, что «к распространению и обсуждению информации об этой провокации, ее комментированию как серьезного вопроса подключился Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин».

«В то время как вся область, вся страна объединилась, когда решаются важнейшие вопросы по частичной мобилизации, поддержке наших ребят и их семей, популистские попытки раскачать ситуацию в интересах группы провокаторов, распространять информацию, понимая её абсурдность, чтобы увеличить количество просмотров на своих сайтах и в пабликах, просто недопустимо», — считает Глеб Морозов.

Ещё более глава Катайска удивлён «наглой лжи, что развитию района не уделяется внимание». Чиновник отметил ряд отремонтированных дорог, ремонт двух школ в Катайске и в нескольких сельских, а также обновление Дома культуры и детских садов.

Глеб Морозов отметил, что благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития, в Катайске и районе появляется всё больше новых предприятий, новых рабочих мест. Идёт подготовка к строительству комплекса по выращиванию шампиньонов за 2,7 млрд рублей, завода по производству сухих строительных смесей.

«Устанавливаем и ремонтируем ФАПы, в ЦРБ в этом году обновляется стационар, благоустроены парки в центре города, появилась уютная набережная, идут работы по уличному освещению, за три года практически в два раза увеличили число фонарей. Жители Катайского района видят эти перемены, участвуют в них», — заявил Глеб Морозов.

В группе газеты «Знамя» несколько жителей Катайска высказали возмущение ответом главы города, заявив, что Глеб Морозов «живёт в параллельном мире». И катайцам «хочется спросить рецепт домашней лапши и как долго будет на ушах висеть». Горожане отмечают, что просят от мэрии не манны небесной, а удовлетворения базовых потребностей: адекватного качества коммунальных и медицинских услуг, городскую общедоступную баню, детские площадки, стабильную работу общественного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители курганского города Катайска выступили с инициативой провести референдум по выходу муниципалитета из состава Курганской области и присоединению к Свердловской. Свои претензии и просьбы они высказали на встрече с уполномоченным по правам человека Борисом Шалютиным, главой Катайского района Глебом Морозовым и представителем прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители курганского Катайска требуют присоединения к Свердловской области