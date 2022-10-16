Тайбэй, , 12:16 — REGNUM Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) получила от правительства США годовую лицензию на продолжение закупок оборудования для своей фабрике в Нанкине. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) Peellden

В октябре 2022 года правительство США ввело новые ограничения в отношении китайской электронной промышленности. В частности, в Китай запретили поставки ряда американского оборудования и широкого спектра компонентов, изготовленных с использованием американских технологий.

Генеральный директор TSMC Си Си Вэй заявил, что это решение не коснётся предприятия компании в Нанкине. В соответствии с полученной лицензией тайваньская компания сможет реализовать свои планы по расширению уже действующей площадки в окрестностях города Нанкин.

Предприятие TSMC в Нанкине начало работать в 2018 году. Сейчас на этом заводе TSMC преимущественно расширяет производство чипов по зрелому технологическому процессу от 22 до 28 нанометров. Также на этой площадке идёт производство чипов по более продвинутому техпроцессу 16-нм.

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