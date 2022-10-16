Луганск, , 12:13 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 45 человек личного состава и шесть БТР. Об этом 16 октября сообщает Народная милиция ЛНР.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; 6 бронетранспортёров; 5 единиц спецтехники», — отмечается в сообщении.

Накануне ВСУ потеряли в ЛНР до 40 человек личного состава.