Горловка, ДНР, , 12:09 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:50 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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