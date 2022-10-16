Москва, , 12:06 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом 16 октября сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

«Благодаря вашей чёткой и слаженной работе ежегодно появляются сложные инженерные сооружения, мосты и тоннели, транспортные коридоры, вводятся в эксплуатацию тысячи объектов, запускаются новые автодороги и магистрали, соединяющие нашу большую страну, мегаполисы, города и посёлки, — отмечается в сообщении.

Дорожный производственно-хозяйственный комплекс имеет ключевое значение для государства и миллионов жителей страны, и правительство уделяет приоритетное внимание развитию отрасли, дополняется в сообщении.

«По поручению президента РФ разработан и утверждён 5-летний план дорожного строительства. Многое делается для поддержки комплекса в условиях внешнего санкционного давления, сокращаются административные барьеры, упрощаются разрешительные процедуры, значительные средства выделяются на реализацию инфраструктурных проектов», — подчеркивается в сообщении.

Премьер добавил, что на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных объектов.