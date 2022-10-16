Томск, 16 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Томской области за восемь месяцев 2022 гола произведено пищевой продукции на 32,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Tomskbeer.ru Прооизводство пива на заводе ОАО «Томское пиво»

Предприятия пищевой промышленности нарастили производство молока, кроме сырого — 35,5 тыс. тонн (на 51,4%), творога — 2,8 тыс. тонн (на 21,5%), сыров – 0,2 тыс. тонн (на 16,7%), муки – 67,5 тыс. тонн (на 15,8%), сметаны – 4,6 тыс. тонн (на 14,0%), свинины – 35,8 тыс. тонн (на 5,5%), хлеба – 12,1 тыс. тонн (на 0,6%).

«Напитков произведено на 6,0 млрд рублей. За январь–август 2022 года произведено 10,5 млн декалитров пива, что на 0,6% больше, чем годом ранее», — добавили в службе статистики.

Всего в производстве продуктов питания в регионе занято 12,7 тыс. человек. 62% из них являлись работниками организаций, 38% являются предпринимателями. Добавим, что 16 октября в России отмечается День работников пищевой промышленности.