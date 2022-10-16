Москва, 16 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Нарушением условий заключенных контрактов на поставки газа является введение потолка цен на голубое топливо из России, которое повлечёт за собой прекращение поставок. Об этом 16 октября заявил глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого обнародован в телеграм-канале журналиста.

Kremlin.ru Алексей Миллер

Как указал Миллер, Газпром в вопросах о поставках газа исходит из условий контрактов, подписанных компанией.

«Такое одностороннее решение (о введении потолка цен на газ из РФ. — Прим. ред.) — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сообщения об уходе из России компании Danone активно отреагировали читатели французского издания Le Figaro.