16 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Мальгавко, , 13:46 — REGNUM 1 октября в Омске открылась новая ледовая арена. 12 тыс. зрителей, 12 млрд рублей — «G-Drive Арену» считают одной из самых современных в России. Её построили на месте спортивного комплекса «Арена Омск», который снесли через 11 лет после запуска в 2019 году из-за возможности разрушения.

«Арена Омск», которая была запущена в 2007 году и признана аварийной в 2018 году Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Снос «Арены Омск», на которой будет построена новая «G-Drive Арена» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Начало строительства «G-Drive Арены» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Строительство «G-Drive Арены» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Строительство «G-Drive Арены» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Строительство «G-Drive Арены» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Строительство «G-Drive Арены» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Строительство «G-Drive Арены» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Строительство «G-Drive Арены» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Болельщики перед первым матчем «Авангарда» на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«G-Drive Арена» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«G-Drive Арена» в первый рабочий день Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«G-Drive Арена» в день открытия Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«G-Drive Арена» в день открытия Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Первый матч «Авангарда» на новой домашней «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ледовое шоу на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Зрители во время ледового шоу на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ледовое шоу на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ледовое шоу на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Первый матч «Авангарда» на новой домашней «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Площадь новой арены — 64 000 кв. м, вместимость — 12 000 человек. Комплекс был возведён в рекордные сроки, при строительстве был учтён опыт современных спортивных сооружений мира. Проект стоимостью 12 млрд рублей финансировался «Газпром-нефтью» и федеральным бюджетом на паритетных началах на основе концессионного соглашения.

Болельщики перед первым матчем «Авангарда» на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«G-Drive Арена» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«G-Drive Арена» в первый рабочий день Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«G-Drive Арена» в день открытия Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«G-Drive Арена» в день открытия Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Первый матч «Авангарда» на новой домашней «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ледовое шоу на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Зрители во время ледового шоу на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ледовое шоу на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ледовое шоу на «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Первый матч «Авангарда» на новой домашней «G-Drive Арене» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

«Мы строим новый дом для «Авангарда». Наша команда после четырех лет в Балашихе возвращается в родной город, на новую арену, которая станет одной из самых современных в России, точкой притяжения, новым спортивным и развлекательным центром города», — сказал председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

Кубок Гагарина, который «Авангард» привез в родной город Омск Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Болельщики «Авангарда» радуются победе своей команды в Кубке Гагарина в 2021 году Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Четыре года омская хоккейная команда «Авангард» тренировалась в Балашихе, выиграла за это время Кубок Гагарина и привезла его своим фанатам в родной город прошлым летом. 1 октября омские «ястребы» сыграли свою первую игру в новом, пятом за всю историю команды, доме.