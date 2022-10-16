Донецк, , 11:40 — REGNUM За девять минут ВСУ дважды обстреляли Донецк. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:18 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 11:27 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Также ВСУ продолжают обстреливать Макеевку натовскими снарядами.

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