16 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова канцлера ФРГ о том, что он поддерживает расширение Евросоюза на восток.

Тимур Кондратьев, , 12:45 — REGNUM Заявление канцлера Германии Олафа Шольца, выступившего на съезде Партии европейских социалистов, о том, что он поддерживает расширение Европейского союза на восток, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Шольц считает, что у Евросоюза большие перспективы и он «сможет ещё больше усилить свое влияние в мире». Канцер указал, что сейчас в лоне ЕС находится 27 стран, но может быть «30 или 36 государств и с 500 миллионами проживающих в нём свободных и равноправных граждан». Глава немецкого правительства уверен, что Европейскому союзу необходимо расширяться на восток, от чего все его участники окажутся в выигрыше.

«Михаил Сергеевич Шольц», — написал Павел А.

Многие пользователи считают, что Шольц слишком поздно спохватился, поскольку Евросоюз уже находится на грани своего существования и ни о каком расширении речи уже идти не может.

«Шольц проснулся? Поздно уже, международный авторитет давно потерян», — считает Руслан Н.

Некоторые комментаторы отметили, что униженная и разграбленная, как сейчас, Германия уже стала для всего мира ужасающим фактором. Люди беспокоятся, поскольку подобные речи уже звучали из уст Гитлера.

«Ого! Знакомые суждения. В 1941-м его предки так же рассуждали. Только тогда Гитлер Европу под себя подмял и говорил от всех, а тут пока только Шольц, у которого силёнок маловато, но планы всё те же», — отметил Денис С.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Видимо, слишком много Евросоюз потратил на поддержку Киева, поэтому ему сейчас срочно нужно искать страны, которые можно разорить», — подозревает Егор П.

Часть людей полагает, что Шольц, рассуждая о расширении Евросоюза, намекает на включение в ЕС и киевского неонацистского режима.

«Они хотят видеть в ЕС киевский режим? К этому всё и идёт?» — спрашивает Татьяна В.

Ряд пользователей указывает на то, что Шольц размахнулся на рубль, но ударит только на копейку, поскольку экономика его государства находится на границе жизни и смерти.

«Смешной он. У него страны скоро не будет, а он…», — пишет Дмитрий Ю.

«Чтобы изменить Евросоюз, нужны деньги, а экономика Германии и так замедляется!» — указывает Максим Ч.

«Свою страну пусть изменит для начала. Или массовые протесты ему ни о чём не говорят?» — интересуется Алёна Б.

Нашлись и те, для кого понятие «равноправие» в словах Шольца прямо указывает на скорый развал Евросоюза, как самостоятельной единицы, с последующим переходом под юрисдикцию Соединённых Штатов Америки, где европейские страны будут одинаково бесправны.

«Шольц вообще думает, что предлагает? Хочет отменить принцип единогласия, то есть каждый будет делать то, что захочет. Тогда какой смысл вообще в этом Евросоюзе?» — удивляется Потап Х.

«Это Америка хочет сделать из Евросоюза Европейские Соединённые Штаты, а людей обмануть очередной раз. Там думают, что те должны быть благодарны и счастливы, но как только это произойдет, все пожалеют», — написала Наталия Г.

Напомним, 15 октября издание Die Zeit опубликовало материал со ссылкой на информагентство dpa, согласно которому канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде Партии европейских социалистов, призвал к расширению Европейского союза на восток.