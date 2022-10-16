Белгород, , 11:37 — REGNUM В результате обстрела ВСУ Белгородской области двое раненых. Об этом 16 октября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых», — отметил он.

СМИ пишут, что в Белгороде, где работает ПВО, прозвучало не менее 16 громких хлопков.