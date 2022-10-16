Брюссель, , 11:36 — REGNUM В июне 2022 года одновременно шесть стран Европейского союза восстановили экспорт и импорт с Россией не менее чем до уровня февраля текущего года. Это 16 октября следует из анализа данных статистики, который приводит РИА Новости.

Россия и Евросоюз Russiancouncil.ru

Отмечается, что не менее чем из семи стран ЕС экспорт превысил значения, которые были в феврале: Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).

При этом указывается, что десять стран сообщества нарастили свой импорт из РФ выше уровня конца зимы: Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (на 88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).

В результате этого шесть стран Евросоюза: Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония, увеличили уровни своего импорт и экспорт из России до значений февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне указ, дающий право Центральному банку России давать разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму более $10 тысяч, подписал президент РФ Владимир Путин.