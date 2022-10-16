Манчестер, Великобритания, 16 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу вернется в строй на следующей неделе. Об этом 16 октября сообщает издание Daily Mail.

Гарри Магуайр

По информации источника, футболист восстановился от травмы бедра, полученной в прошлом месяце во время паузы на международные матчи.

Харри Магуайр получил повреждение подколенного сухожилия 26 сентября 2022 года в матче Лиги наций УЕФА со сборной Германии (3:3). В текущем сезоне английский защитник принял участие в пяти матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 281 минуту.

За «Манчестер Юнайтед» 29-летний футболист выступает с 5 августа 2019 года после перехода из «Лестер Сити» за 87 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.