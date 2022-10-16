Вашингтон, 16 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. К концу текущего года во всех странах мира надо будет решить проблему утилизации 5,3 млрд мобильных телефонов. Об этом сообщает портал Neowin со ссылкой на данные исследования организации Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Marco Verch Треснувший экран смартфона

Специалисты WEEE представили отчёт об электронных отходах в 2022 году на тематическом ежегодном форуме. Они посчитали, что из 16 млрд мобильных телефонов, использующихся в настоящее время во всём мире, за год будут выброшены около 5,3 млрд устройств.

Если предположить, что средний смартфон имеет толщину около 9 мм, то сложенные друг на друга 5,3 млрд устройств имели бы общую высоту около 50 тыс. км. Это равняется одной восьмой расстояния от Земли до Луны.

В WEEE обратили внимание на то, что большая часть мобильных телефонов будет выброшена в мусорные баки. При этом в смартфонах содержатся золото, медь, серебро, палладий и другие ценные элементы.

Проблему утилизации смартфонов пытаются решить некоторые производители, однако их усилия не приносят значимого результата. Так, в прошлом году в Samsung рассказали, что в рамках действующей с 2015 года программы утилизации смартфонов было принято только 0,0019% от проданных ранее смартфонов.