Улан-Удэ, 16 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Бурятии на уходящей неделе жертвами интернет-мошенников стали 50 человек, а всего с начала — около 1,4 тыс. жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Общий ущерб, причинённый преступниками, составил 273,35 млн рублей. Только за последние семь дней потерпевший отдали мошенниками 10,9 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 910 тыс. рублей.

Граждан обманывали при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений.

При этом злоумышленники представлялись сотрудниками банков или силовых структур, покупателями или продавцами товаров и услуг, родственниками и знакомыми. Они сообщали жертвам о снятии их денег, блокировании счёта, взломе личного кабинета, оформлении кредита или про попавшего в беду родственника.

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