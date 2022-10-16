Москва, 16 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. 36-летний голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме заявил, что намерен завершить профессиональную карьеру футболиста в московском клубе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гильерме Маринато

«Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть — все зависит от здоровья. У меня еще два года контракта — посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим. Могу ли пообещать болельщикам, что завершу карьеру в «Локомотиве»? Да. Я к этому иду – это моя мечта», — цитирует Гильерме издание «РБ Спорт».

За «Локомотив» Маринато Гильерме выступает с 1 августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. Действующее соглашение 36-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2024 года.