Киев, , 11:23 — REGNUM На территории Киевской области объявлен режим воздушной тревоги. Об этом 16 октября сообщают подконтрольные террористическому режиму Киева СМИ.

Тревога! Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Помимо того, уточняется, что также ранее воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Полтавской и Черниговской областях на территории б. УССР, которые захвачены террористическим режимом Киева, была объявлена воздушная тревога.